CHECK - Neen, viraal filmpje toont geen draaiende lichtballen net voor aardbeving in Marokko

"Er zijn een aantal voorbeelden waargenomen, maar als wetenschapper weten we er voorlopig nog te weinig over om het over een echt fenomeen te kunnen hebben. Het is ook moeilijk te bestuderen, omdat we niet precies weten waar aardbevingen zich kunnen voordoen en we in een labosetting natuurlijk niet zomaar wat stenen tegen elkaar kunnen wrijven. Het gaat om iets dat op gigantische schaal en met onmetelijke kracht moet gebeuren."