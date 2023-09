Criminele organisaties maken jaarlijks 188 miljard euro winst, slechts 2 procent wordt in beslag genomen

"Je hebt politiemensen nodig die de boekhouding van een criminele organisatie ondersteboven kunnen draaien, om zo te zien hoe het geld witgewassen wordt", legt Schotte uit. Het gaat dus om expertise. Europol heeft daarvoor het European Financial and Economic Crime Centre opgericht. "Maar er is een tekort aan experten. We zien dat die expertise er niet is in al onze partnerlanden. Criminelen gaan in elk land anders te werk. Waar de horecasector het goed doet, zullen criminelen geld proberen witwassen in die sector. In andere landen is dat bijvoorbeeld de vastgoedsector. Ook de financiële regels zijn overal anders. Daarom is het belangrijk dat zoiets Europees gecoördineerd wordt, dat er gegevens uitgewisseld kunnen worden en dat er vanuit Europa support is voor de lidstaten."