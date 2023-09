14-jarige samen met drie andere jongeren opgepakt voor diefstal met geweld in Opwijk

"Afgelopen zaterdag omstreeks middernacht zijn de interventieploegen van de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) via de noodcentrale in kennis gesteld van een persoon die slachtoffer was van een diefstal met geweld", vertelt commissaris Johan Smeets. "Dat gebeurde in de Asbeekweg in Opwijk. Vier jongeren wilden het 22-jarige slachtoffer uit de regio Merchtem, die met de fiets op weg naar huis was, staande houden. Ze hebben zijn gsm en portefeuille afhandig kunnen maken. Het slachtoffer heeft zich kunnen bevrijden tijdens een schermutseling. De vier personen werden gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat van onze zone.

Twee minderjarigen, van 14 en 17 jaar, zijn voor de jeugdrechter geleid. Eén van de twee meerderjarigen is voor de onderzoeksrechter verschenen. Een vierde verdachte is na verhoor vrijgelaten. Het onderzoek is nog lopende en er moet nog een beslissing ten gronde genomen worden wat met de drie aangehouden personen zal gebeuren", aldus nog commissaris Johan Smeets van de politiezone AMOW.