Drie mannen in Wilrijk zamelen goederen in voor slachtoffers aardbeving in Marokko: "We kunnen alles gebruiken, behalve kledij"

"Na een oproep op verschillende sociale media kwam de solidariteit snel op gang", zegt vrijwilliger Omar Yaakoubi. "We blijven hier nog zeker tot woensdag spullen verzamelen. Maar als het nodig is, blijven we langer." Dinsdagavond vertrekt al een eerste transport richting Marokko.

Ook in Turnhout is een inzamelactie op poten gezet in de moskee in de Otterstraat. Zij roepen vooral op om geld te storten. Vzw Salaam bekijkt of er in Mechelen een grote gecoördineerde actie kan komen in plaats van aparte kleinere initiatieven.