Extra politiecontroles in hele provincie Antwerpen om kwetsbare weggebruikers te beschermen

Het tijdstip van de actie is niet willekeurig gekozen. "De actie is bewust in september omdat er nu veel schoolgaande jeugd is en mensen die opnieuw beginnen te werken met de fiets of te voet. De donkere maanden komen er ook aan", zegt An Berger van de federale politie. "De eerste helft van dit jaar zijn in ons land 29 voetgangers en 37 fietsers omgekomen in het verkeer. Het blijft cruciaal om in te zetten op die controles en heel specifiek op regels ten aanzien van die zwakke weggebruiker."