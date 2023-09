Fietser (17) hersendood verklaard na aanrijding in Nazareth

Het ongeval gebeurde in de 's Gravenstraat in Nazareth. "De bestuurder van de personenwagen, een 36-jarige man uit Zwalm, kon de fietser niet ontwijken, en het kwam tot een aanrijding. De fietser viel en werd levensgevaarlijk gewond naar het UZ Gent gebracht", zegt de lokale politie. Daar overleed de jongen aan zijn verwondingen. De bestuurder werd in shock naar het ziekenhuis in Deinze gebracht. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de fietser vermoedelijk op de rijbaan reed met een onverlichte fiets. Hij droeg donkere kledij, en een verlichtingspaal op de plaats van het ongeval werkte niet. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om het ongeval te onderzoeken.