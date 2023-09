Politie Lokeren op zoek naar twee jonge mannen voor brutale overval tijdens Fonnefeesten

Op 11 augustus was het slachtoffer, een man van 61 jaar, van de Fonnefeesten op weg naar huis. Twee jonge mannen hebben de achtervolging ingezet. Op de Oudebruglaan kreeg hij plots een trap tegen zijn benen. Vervolgens kreeg hij nog klappen waaronder een trap in het aangezicht, waardoor het slachtoffer viel en het bewustzijn verloor. De daders namen de portefeuille uit de achterzak van het slachtoffer en lieten hem voor dood achter.

De verdachten werden gefilmd door de bewakingscamera’s, die opgesteld stonden in en rond de feestzone. De eerste verdachte is een man van vermoedelijk tussen de 18 en 25 jaar oud. Hij heeft kort krullend haar, een snor en een baard. Hij droeg een donkere trui met witte letters van het merk Balenciaga, een donkere jeansbroek en bleke sneakers. De tweede verdachte, ook tussen de 18 en 25 jaar, had een kort kapsel en droeg een donkere trui, een blauwe jeansbroek en bleke sneakers.

Herkent u deze verdachten, of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. Het onderzoek blijft in handen van de recherchediensten van de Lokerse politiezone.