Na dodelijk incident met voetbaldoel in Kemmel: hoe veilig zijn speel- en sporttoestellen?

Na het dodelijk incident in Kemmel rijst de vraag hoe veilig sport- en speeltoestellen zijn. Een jongen van 10 overleed er, nadat hij gisteren een voetbaldoel op z'n hals kreeg. "Normaal gezien staat die goal vast in de grond. Dat was ook zo bij de laatste controle van onze gemeentediensten in het voorjaar. Maar blijkbaar is hij toch los gekomen of stond hij los. Hoe dat is kunnen gebeuren, moeten het onderzoek uitwijzen", zegt burgemeester De Meyer.