Begijnendijk koopt extra veiligheidscamera na vandalisme met menselijke uitwerpselen

"Via de politie kopen we een tweede mobiele camera", legt Ceulemans uit. "Die kunnen we onverwacht op verschillende locaties inzetten, en zo de pakkans van de vandalen vergroten. Een vaste werknemer van de gemeente analyseert de beelden bij een melding en speelt ze door naar de politie. Zo kunnen de vandalen niet ongestraft wegkomen." De gemeente zal de camera inzetten in het late najaar.