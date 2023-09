Gent onderzoekt nieuw zwembad aan de Blaarmeersen: "Studie naar 50 meterbad loopt"

Gent telt nu 5 zwembaden die uitgebaat worden door Farys (3), LAGO (1) of de UGent (1). De capaciteit is er verzadigd, zeker nu het zwembad Rooigem tot eind oktober dicht blijft voor reparatiewerken. Enkele zwemclubs moesten er al activiteiten door uitstellen, omdat er onvoldoende ruimte en tijdslots zijn in de andere baden om ze op te vangen. "Het is één van mijn prioriteiten om te investeren in de bestaande baden", zegt Bracke. Ze geeft toe dat ze nu verouderd zijn. "De infrastructuur moet met de nodige inspanningen nog jaren kunnen meegaan."

Gent plande eerder al de bouw van een nieuw zwembad in deelgemeente Wondelgem, op de plek waar buitenzwembad Neptunus was. De werken hebben daar zo'n drie jaar vertraging opgelopen omdat er een juridische procedure werd opgestart. Volgens de nieuwe timing kan het zwembad daar ten vroegste over drie jaar open. De stad maakt nu dus de ambitie kenbaar om nog een extra zwembad te (laten) bouwen. Dat brengt het aantal, op termijn, op 7 baden in totaal.