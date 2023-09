Gent telt af naar academiejaar met ludieke website én affichecampagne in andere steden en gemeenten 

De studentenpopulatie is erg belangrijk voor de stad. Elk jaar komen er in het academiejaar 85.000 mensen in Gent studeren. Ze leven én verteren in de stad. Ze zorgen er ook voor dat de stad jong blijft, heel wat mensen blijven ook hangen na de studies en dat zorgt voor veel creativiteit en ondernemerschap. De stad wil dat onderstrepen met de affichecampagne.

Tegelijk lanceert Gent ook de ludieke website magikalnaargent.be. Bezoekers krijgen er een aftelklok te zien die weergeeft hoeveel geduld ze nog moeten hebben. De maker achter de site heeft duidelijk de mosterd gehaald bij websites zoals ishetalweekend.nl. De site verwijst ook door naar de Instragram-pagina van Student in Gent, waar tips te vinden zijn. "De vakantie heeft nu lang genoeg geduurd, we willen de studenten met open armen ontvangen", laat schepen Hafsa El-Bazioui in een persmededeling weten. Hoeveel de campagne gekost heeft, is niet duidelijk.