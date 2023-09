BEKIJK - Mark Vangheluwe werd járen misbruikt door zijn "nonkel bisschop" Roger Vangheluwe, zo doorbrak hij uiteindelijk de stilte

Waarom is het zo belangrijk dat die verhalen ook nu nog verteld worden?

Dertien jaar geleden brak Mark Vangheluwe een lans voor de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk, benadrukt ook Peter Adriaenssens. Hij is kinderpsychiater en onderzocht mee klachten over seksueel misbruik door geestelijken in een speciaal daartoe opgerichte commissie. Hij is ook een vertrouwenspersoon van Mark Vangheluwe en hoorde als een van de eersten diens verhaal.

"Het fundamentele belang van de getuigenis, van de moed van Mark is dat veel slachtoffers zich erin herkend hebben. Voor het eerst zagen ze hoe iemand zijn verhaal publiek maakte, en hoe dat niet geheimgehouden of geridiculiseerd werd. Vanuit het publiek was er respect, medeleven. Veel slachtoffers hoorden in hun eigen omgeving zeggen: "Het moet vreselijk zijn om met zo'n geheim rond te lopen"."

Vandaag breken de getuigen in "Godvergeten" eenzelfde lans. Want, zo vertelt Adriaenssens, er zijn vandaag nog altijd mensen die nu pas klaar zijn om hun verhaal te vertellen. "Er zijn grote verschillen tussen slachtoffers: sommigen wensen te zwijgen, anderen komen nu pas tot hun verhaal. Maar iedere dag opnieuw zijn er mensen klaar om met hun getuigenis naar buiten te komen. Die moeizame weg, dat hoor je bij iedereen." Cruciaal daarbij is de erkenning die de slachtoffers krijgen. "Het is niet omdat het juridisch verjaard is dat mensen geen erkenning kunnen krijgen van de samenleving. Dit programma is ook een vorm van erkenning: het feit dat dit op televisie mag getoond worden, dat er geen Kerk is die kan tussenkomen, dat wij allemaal, als burgers en maatschappij vinden dat dit op tafel moet komen. Als de slachtoffers willen praten, moet dat kunnen. En we moeten stoppen met het weg te steken achter de grote slogans à la "het is iets van die tijd". Het theoretische aureool van "vergeten en vergeven" zit heel erg in het Vlaamse DNA, met dat soort zinnen heeft men hele generaties doen zwijgen. Velen slagen er wel in om dat een plaats te geven, maar bij anderen blijft dat heel erg wroeten."

Ook in de reeks zitten mensen die tot nu toe nooit gepraat hebben en dat noemt Adriaenssens een "pijnlijke confrontatie". "Hoe groot is die groep slachtoffers eigenlijk? Als we alleen al kijken naar West-Europa gaat het om duizenden mensen."



De Kerk op zijn beurt zou veel en veel transparanter moeten zijn - en dat had volgens Adriaenssens eigenlijk al lang geleden gebeurd moeten zijn. "Er moet duidelijkheid komen: wat wist men? Hoe is men daarmee omgegaan? Welke slachtoffers willen de leidinggevenden van de Kerk ontmoeten? We spreken over het verleden in onze landen en tegelijk moeten we hopen dat het het verleden is. Tenslotte zijn we een land met maar vier procent praktiserende gelovigen. Hoe is het gesteld in bijvoorbeeld Afrikaanse landen? En hoe zeker zijn we daarvan?"