Jo uit Oostende vindt goedkoper openbaar vervoer vanaf 65+ discriminerend: “Waarom niet voor alle gepensioneerden, ongeacht hun leeftijd?” 

Vanaf je 65e kan je aan een voordelig tarief reizen met het openbaar vervoer. Bij De Lijn is dat met een MOBIB-kaart aan 56 euro per jaar, bij de NMBS krijg je een seniorenticket voor 7,80 euro per heen- en terugreis. Maar Jo Legasse uit Oostende vindt dat discriminerend: "Zou het niet eerlijker zijn als je van dat verminderd tarief kon genieten op basis van je pensioenuitkering? Radio2 polst bij de NMBS: “Dit is nu eenmaal zo vastgelegd in overleg met de Vlaamse overheid.”