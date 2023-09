Dierenkennel uit Kasterlee, die vergunning verloor, heeft stand op Open Bedrijvendag: "Dit kan toch niet"

Oppositiepartij Groen in Kasterlee reageert misnoegd op de deelname van de honden- en kattenfokkerij Felicanis, ook bekend als Hoeve Hoogland en Puppy Roedel, aan Open Bedrijvendag op 1 oktober. "De kennel staat alleszins op de site van Open Bedrijvendag geregistreerd", zegt gemeenteraadslid Stien Buts (Groen). "Terwijl ze net op die dag moeten sluiten, we vragen ons dus af of ze dat wel serieus nemen."