Grootschalige reddingsactie aan de gang voor zieke speleoloog in Turkije: "Hij zit nog op zo'n 300 meter diepte"

De grot van Morca in het Turkse Taurusgebergte is de derde diepste van het land. De grootste uitdagingen voor de reddingswerkers zijn de zeer steile verticale delen in de grot. In de horizontale delen moeten ze dan weer door de modder en het water ploeteren. Bovendien liggen de temperaturen er erg laag, ze schommelen tussen de 4 tot 6 graden Celsius. Daarnaast heb je ook de psychologische tol omdat je lange tijd in een donkere, vochtige grot verblijft, volgens experts.