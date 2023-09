Psychiatrisch ziekenhuis in Ieper richt domein opnieuw in als therapie voor cliënten

Het domein is ingedeeld in verschillende plekjes met water, kunst en groen. Er hoort een folder bij met uitleg over wat er te zien is en een plattegrond, want het domein is erg groot. Op elk plekje hangt ook een QR-code met meer info. Lyndsey en Sabrina verblijven allebei in het ziekenhuis. Zij verkenden al het domein en zijn er heel positief over. "Het doet veel deugd", vertelt Lyndsey. "We zijn hier opgenomen en zitten in gebouwen, samen met veel mensen. Dat zorgt voor heel veel emoties, ook door datgene wat je hebt meegemaakt. Hier kan je nu rust vinden", zegt ze. "Mijn lievelingsplekje is bij de dieren, de kippen en de geitjes die er zitten", zegt Sabrina. "Gewoon eens kijken en rustig nadenken."

Het heringerichte domein is alleen bedoeld voor cliënten die er verblijven. "Maar op bepaalde momenten staat het domein ook open voor het publiek, zoals tijdens de Open Geestdagen begin oktober", aldus nog psychologe Aaike Christiaens.