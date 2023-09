Woning in Los Angeles waar wereldster Marilyn Monroe overleed, nét gered van de sloop

Het huis waar wereldster Marilyn Monroe in 1962 overleed, is ei zo na gered van de sloophamer. De eigenaar wilde de bungalow in Los Angeles afbreken, maar dat was buiten lokaal gemeenteraadslid Traci Park gerekend. Zij diende een plan in om het gebouw voor te dragen voor een monumentenstatus, waardoor de eigenaar voorlopig geen veranderingen mag aanbrengen.