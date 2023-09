Waarom mogen maar 5 landen hulp bieden? Marokko-kenner Fouad Gandoul: "Autonomie benadrukken ten koste van mensenlevens"

Marokko aanvaardt voorlopig van vijf landen hulp: de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Saudi-Arabië. Dat laatste land helpt met een luchtbrug om goederen te leveren. De Marokkaanse regering wil naar eigen zeggen alles goed kunnen coördineren.



"Het is eigenaardig. Men is overdonderd door de situatie", zegt Fouad Gandoul in "Nieuwe feiten" (Radio 1). Gandoul is zelf verre schoonfamilie kwijt door de ramp. "De Marokkaanse overheid wil eerst de behoeften in kaart brengen. Ze willen niet automatisch ingaan op het aanbod." Maar de vraag om hulp is enorm en vooral dringend.

Gandoul ziet hierin een vorm van politieke communicatie. "Marokko zegt "we zijn een soeverein land, wij zullen wel beslissen welk land we efficiënt kunnen inzetten". Dat is een krankzinnige redenering. Het gaat om leven en dood en dan wordt beslist wat de politiek het beste uitkomt."