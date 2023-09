Topgevel huis stort in op basisschool in Menen: "Gelukkig was er op dat moment niemand op school"

In Menen is de topgevel van een huis naast de basisschool De Kleine Prins op het platte dak van de school gevallen. De brandweer is vanmorgen verwittigd. Maar wellicht heeft de gevel het dit weekend al begeven. Het dak van de school is beschadigd. "Maar gelukkig was er toen niemand op school en er woonde ook niemand in het huis", klinkt het.