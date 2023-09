Verschillende inzamelacties in Limburg voor slachtoffers aardbeving Marokko

Veel mensen zijn bereid om te helpen, want de ene gulle gever is de deur nog niet uit of de volgende staat al klaar. Gepakt en gezakt met kampeermateriaal, zoals gevraagd: "We hebben vanmorgen actie ondernomen en hebben in de winkel zoveel mogelijk gekocht als we konden", zegt gulle geefster Ilham Allami uit Houthalen. "We hebben tenten, slaapzakken, opblaasbare matrassen en natte doekjes en pampers meegebracht. Op die manier hebben mensen ook propere spullen om in te liggen."