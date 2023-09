Kinderdagverblijf "Charlotje" na een week opnieuw open, "Kamiel" blijft dicht

Vanaf vandaag vangt het kinderdagverblijf Charlote opnieuw kindjes op. "We hebben ervoor gekozen om tijdelijk onze openingsuren te beperken van 8 uur tot 17 uur en we beperken ons ook in het aantal kindjes dat we opvangen", vertelt zaakvoerder Geert Derwael. "Door die maatregelen kunnen we het personeel dat we kwijt zijn geraakt beter dekken. We vangen nu nog 18 kindjes op. We zoeken ook naar gekwalificeerde medewerkers, maar die zoektocht is moeilijk."