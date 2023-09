Wat is de kans op een zware aardbeving in België? "Klein, maar niet onbestaand"

De aardbeving in Verviers (1692) is de grootste beving die bij ons werd gedocumenteerd. Maar ook in de twintigste eeuw werd een reeks aardbevingen waargenomen waar ook slachtoffers werden gemaakt. “In Zulzeke, nabij Oudenaarde, werd in 1938 een aardbeving met een kracht van 5.8 gemeten. In 1983 werd in Luik een beving met een kracht van 5.1 gemeten. De meest recente zware aardbeving dateert van 1992 in Roermond (net over de grens in Nederland, red.), en die was over heel België voelbaar. Dat was er een met een kracht van 5.8.”