Installatie voor Kroningsfeesten wordt geschonken aan school in Tongeren

De kleurrijke kerk die op het binnenplein van de Julianussite in Tongeren staat, wordt geschonken aan een school in Tongeren. De installatie werd gemaakt voor de zevenjaarlijke Kroningsfeesten. De kunstenaar vroeg via sociale media of iemand interesse had in zijn werk. Er waren heel wat geïnteresseerden, maar uiteindelijk heeft hij gekozen om het werk aan een school in de stad te geven. Aan welke school moet hij nog beslissen.