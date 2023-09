Storm Daniël teistert Libië en maakt minstens 150 doden

Storm Daniël bracht de voorbije dagen grote hoeveelheden regen over het oosten van Libië. Die stortregens veroorzaken overstromingen in verschillende steden, zoals in Derna en Al-Marj. Onder meer in de steden Bayda en Sousa zijn mensen verdronken. In totaal zijn minstens 150 mensen gestorven, meldt het Franse persbureau AFP op gezag van officiële Libische bronnen, maar die balans kan nog zwaarder worden.

De schade aan huizen en andere infrastructuur is groot, vertelde de woordvoerder van de regering, die het oosten van Libië controleert, aan AFP. De overstromingen sleurden auto's mee en deden gebouwen instorten. De Rode Halve Maan noemt de situatie "catastrofaal". Mogelijk kan het dodental oplopen tot 250 doden, zei Rode Halve Maanmedewerker Kais Fhakeri tegen persbureau Reuters.