LIVEBLOG - Ook Saudi-Arabië levert hulp aan Marokko, consortium 1212 start voorlopig geen gezamenlijke inzamelactie 

De bereikbaarheid in het Atlasgebergte is beperkt. Vooral zandwegen en ezelspaden zijn daar in gebruik, vertelt Vrancken in "De ochtend" op Radio 1. Maar in de nasleep van de aardbeving zijn nu ook heel wat wegen versperd door puin en rotsblokken, waardoor verschillende plekken moeilijk of niet bereikt worden.