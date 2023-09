Maatwerkbedrijven zoals De Biehal in Lommel ondersteunen de zorgsector met jobs op maat in rusthuizen 

"Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die de kans krijgen om de vele vacatures in de zorg in te vullen en er ondersteuning te geven, is een duidelijke win-win", zegt ook Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V), die vandaag aanwezig was bij de lancering van de proeftuinen. "Zowel voor de zorgcentra die schreeuwen om volk, als de mensen die er competenties kunnen leren."

In totaal zullen in Vlaanderen 44 zorgvoorzieningen ondersteund worden op deze manier, de helft ervan ligt in Limburg.