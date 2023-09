Man opgepakt na steekpartij in Sint-Jans-Molenbeek

Korte tijd later liep het echter alweer mis. In de Finstraat kwam het tot een vechtpartij tussen de twee 18-jarige mannen, waarbij een van hen een mes bovenhaalde en zijn tegenstrever verschillende keren verwondde. “Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn leven is niet in gevaar”, aldus het parket. “De verdachte sloeg meteen na de feiten op de vlucht, maar hij kon ter hoogte van het Gemeenteplein worden opgepakt.”

De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel, die besliste om de verdachte aan te houden.