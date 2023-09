Marokko krijgt steun van stad Leuven: 20.000 euro voor getroffen regio's

De Leuvense vzw Sabil zamelt samen met moskee Al Fath verzorgingsmateriaal (shampoo, zeep …), medisch materiaal (pleisters, verbanden, ontsmettingsmiddel …), pampers en kampeermateriaal in aan de moskee in de Penitentienenstraat 33. Je kan langsgaan bij de moskee tot 22 uur vanavond.

Je kan ook helpen door een gift te doen aan Rode Kruis Vlaanderen, door te storten op het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'Aardbeving'. Vanaf 40 euro is je gift voor 45% fiscaal aftrekbaar. Het ingezamelde geld zal via de nationale verenigingen gebruikt worden om de teams van de Marokkaanse Rode Halve Maan, die ter plaatse alle hulp coördineren met de lokale autoriteiten, zo snel mogelijk te ondersteunen bij de reddingsoperatie en zoektocht naar overleden onder het puin.

Ook SOS Kinderdorpen heeft een oproep gelanceerd om te doneren voor de slachtoffers van de aardbeving. De organisatie biedt al ruim 40 jaar ondersteuning aan kinderen en families in Marokko, met projecten op vijf locaties, waaronder Aït Ourir, vlak bij Marrakech. In eerste instantie wil de SOS Kinderdorpen tijdelijke opvang bieden aan gezinnen die hun huis verloren en noodhulpkits uitdelen met voeding, water en hygiënespullen. Op langere termijn wil SOS Kinderdorpen ook getroffen families helpen om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. Doneren kan via de website van de SOS Kinderdorpen België.