Stromae schittert op YouTube: meer dan 1 miljard views voor "Papaoutai"

"Papaoutai" laat zich lezen als "Papa où t'es" oftewel "Papa waar ben je". Het lied kwam uit in mei 2013. Een opgewekt dansnummer met aanstekelijke beats, maar wie naar de tekst luistert, hoort een scherp verhaal. Hoe ervaart een kind de afwezigheid van een vader, hoe groot is de vrees dat je zelf geen goede vader zal zijn als je de jouwe niet in de buurt had? Stromae (wiens echte naam Paul Van Haver is) is de zoon van een Belgische moeder en een Rwandese vader. Zijn vader stierf tijdens de genocide in Rwanda in 1994.