Oldscool Festival in Ninove verenigt jong en oud op de dansvloer

Dat kunnen Jirke (19), Silke (21) en Lien (16) van de KSA alleen maar beamen. "Samen met de Chiro en Scouts hebben we de handen in elkaar geslagen om het evenement mee in goede banen te leiden. Dit is echt één grote verbroedering. Wij verblijven hier in een tent op het terrein, maar we genieten ook van de optredens."

Ook Georgette (91), die in het woonzorgcentrum verblijft, heeft zich geamuseerd. "Het is eens iets anders en vooral Willy Sommers heb ik graag. Hij was mijn favoriete artiest op het programma vandaag. Ik heb een mooie namiddag gehad samen met de jeugd."