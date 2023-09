Politie zoekt fietser die tussen slagbomen slalomde aan overweg in Ardooie, treinverkeer komt terug op gang

Aan de overweg in de Oude Lichterveldsestraat in Ardooie is deze ochtend een incident gebeurd. "Vanochtend kregen we een melding dat er mogelijk een aanrijding was met een fietser aan een overweg in Ardooie", zegt Frédéric Petit van Infrabel. "De hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan en hebben in de ruime omgeving gezocht, maar we hebben niemand gevonden. We gaan er dus van uit dat hij maar zeer lichtgewond is of dat de aanrijding nipt vermeden werd."