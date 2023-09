Nog altijd geen duidelijkheid over onkostenvergoeding voor laatstejaarsstudenten verpleegkunde: "Teleurgesteld en boos"

Stages zijn onbetaald, maar brengen ook heel wat uitgaven met zich mee. Daarom beloofde de Vlaamse regering aan laatstejaarsstudenten een financiële onkostenvergoeding van 1.000 euro. Op die manier kunnen ze uitgaven voor onder meer openbaar vervoer, parkeren, maaltijden en andere benodigdheden voor hun stage bekostigen. De voorbije drie jaar besliste de Vlaamse regering telkens om die vergoeding aan afstuderende bachelors verpleegkunde uit te betalen. Maar voor dit jaar is dat nog niet zo zeker.

"Vanuit het kabinet van het Vlaams ministerie van Welzijn krijgen we te horen dat er momenteel nog niet veel duidelijkheid is over die vergoeding", zegt Robbe Van Leemput, bestuurder bij de Vlaamse Vereniging van Studenten en zelf net afgestudeerd als bachelor verpleegkunde. "De voorbije jaren is die wel uitbetaald, maar we weten niet of wij die ook gaan krijgen. We zijn teleurgesteld en boos dat de Vlaamse regering haar beloftes niet nakomt."

Van Leemput schreef een open brief aan minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) om het ongenoegen te uiten. Ook opleidingshoofden verpleegkunde aan Odisee en Thomas More steunen de boodschap. De brief staat te lezen op de website van de VVS en is ondertekend door ruim 250 studenten.