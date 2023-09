Oosterse fruitvlieg opgedoken in België: "Larven kunnen hele oogsten opvreten"

De Bactrocera dorsalis of oosterse fruitvlieg werd al enkele keren gesignaleerd in onder meer Frankrijk en Italië. Nu dus ook in België. "Eind augustus werd een eerste oosterse fruitvlieg gevonden op een fruitmarkt in Antwerpen, de voorbije weken zijn er nog twee gevonden. Eentje op een markt in Anderlecht en één in Courcelles, bij Charleroi", zegt woordvoerder Hélène Bonte van het FAVV.