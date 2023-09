Detentiehuis in Genk op komst: voor veroordeelden met minder dan 3 jaar cel, laag risicoprofiel en motivatie om leven te beteren

Het is de bedoeling dat eind 2024 de eerste veroordeelden in Genk hun straf uitzitten in het detentiehuis in de Vennestraat. De locatie is geen eigendom van de stad maar van de federale overheid. Op woensdag 13 september is er in de Stadsschouwburg in Genk een infoavond over het geplande detentiehuis. Inschrijven is verplicht. Na een toelichting kunnen de bewoners vragen stellen aan het stadsbestuur en Justitie.