Voka Talentcenter in Hasselt helpt leerlingen ontdekken welke studiekeuzes het best bij hen passen

Aan de hand van wetenschappelijke testen een goed beeld krijgen van de studiekeuzes die het best passen bij een leerling, dat is de bedoeling van het Voka Talentcenter. Het Voka Talentcenter is vanmorgen geopend in PXL NEXT Academy in Hasselt. Na Technopolis in Mechelen is het daarmee de tweede vestiging in Vlaanderen.