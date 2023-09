Opgelet voor valse advertenties als je online op zoek bent naar een slaapplek in Parijs

"Een appartement op de Champs Elysées, 3 nachten voor 200 euro: dat is ook te mooi om waar te zijn", zegt Martijn Dirckx, jurist bij het Europees Centrum voor de Consument.

Hoe herken je zo'n valse advertentie? Het ziet er allemaal wel echt uit, maar het valt op dat er op booking.com geen recensies zijn. En dat de verhuurder dan ook nog eens vraagt om buiten booking.com contact op te nemen, is helemaal verdacht. Ook het feit dat valse advertenties helemaal bovenaan verschijnen, is verdacht.

"Zorg ervoor dat je altijd betaalt via een methode waarbij je achteraf desnoods je geld kan terugeisen", raadt Dirckx aan. "Zo is bij een betaling via een platform als booking.com mogelijk om achteraf je geld terug te eisen in het geval van oplichting. Dat geldt ook bij een betaling met een kredietkaart of via Paypal. Bij een bankoverschrijving is er helemaal geen mogelijkheid tot terugbetaling."

Platformen als booking.com zijn niet verantwoordelijk voor alles wat op hun website staat, maar moeten wel maatregelen nemen als er klachten zijn.