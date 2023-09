Opschudding in Londen na arrestatie van vermeende spion voor China

"Ik voel mij ertoe gedwongen om te reageren op valse beschuldigingen in de media dat ik een Chinese spion zou zijn", zegt de parlementaire researcher in een verklaring die via zijn advocaten is bekendgemaakt. "Het is niet normaal dat ik moet reageren op niet-correcte berichtgeving. Maar wat er is geschreven, klopt niet. Het is erg belangrijk om te weten dat ik compleet onschuldig ben." Wie de man is, vermeldt de verklaring van de advocaten niet. De researcher hield zich vooral bezig met internationale politiek. Hij had toegang tot de hoogste niveaus en werkte onder meer voor minister Tom Tugendhat van Veiligheid toen die nog parlementslid was, en voor voorzitter Alicia Kearns van de Commissie Buitenlandse Zaken.



Hoe dan ook komen de beschuldigingen over spionage voor China erg ongelegen, nu de Britse regering de relaties met China probeert te verbeteren. Vorige maand nog is minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly naar de Chinese hoofdstad Peking gereisd om de plooien tussen Londen en Peking glad te strijken. Afgelopen weekend heeft premier Rishi Sunak de affaire met zijn Chinese collega Li Qiang besproken naar aanleiding van de G20-top in India.

De kwestie leidt tot onenigheid in de Britse politiek over hoe er met China moet worden omgegaan. Zelfs binnen de Conservatieve Partij van Rishi Sunak zit niet iedereen op dezelfde lijn. Volgens minister van Handel Kemi Badenoch is China geen vijand maar een uitdaging, volgens oud-partijleider Iain Duncan Smith is er geen echte dialoog met China mogelijk.

Lagerhuisvoorzitter Lindsay Hoyle zegt vandaag dat zijn diensten de affaire nauwkeurig bestuderen. "Ik wil de leden van het Huis verzekeren dat wij dezelfde onderzoeksprocedure volgen als de regering en dat daarbij wordt samengewerkt met alle betrokken diensten", zegt hij in een verklaring in het Lagerhuis.