Bezoekers wachten urenlang aan Plopsaqua in Landen omdat zwembad vol zit: "Nochtans vooraf tickets gekocht"

Radio2 vraagt meer uitleg aan Plopsa. Normaal gezien zijn tickets voor het waterpretpark niet enkel geldig op een specifieke dag, maar op een datum naar keuze in de volgende 2 jaar na de aankoop. In theorie kan het dan wel gebeuren dat je tijdelijk moet wachten of op een andere dag moet terugkeren omdat het zwembad al te vol zit. "Aangezien bezoekers en abonnees bij ons geen reservaties moeten maken, is het heel moeilijk om op voorhand in te schatten op welke dagen wij volzet zijn", zegt woordvoerder Sofie Loy van Plopsa.

Maar Steven kocht - een dag op voorhand - een ticket via het bid & buy systeem op de website. Dan werkt het anders. "Bezoekers kunnen daar zelf hun ticketprijs bepalen en zo mogelijks korting krijgen op de reguliere prijs. Je geeft daarbij een datum op waarop je het park wenst te bezoeken en het aantal personen. Daarna doe je een bod op die tickets en dan krijg je te zien of je de tickets al dan niet wint", aldus Loy. Een vaste datum dus en daar wrong het schoentje voor Steven en een aantal andere bezoekers afgelopen weekend.