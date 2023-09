Politie neemt vier racende voertuigen in beslag op Heizelvlakte in Brussel

Nog geen twee uur later nam de politie twee motoren in beslag in dezelfde buurt. "Alweer ging het om rijden aan een onaangepaste snelheid, aangevuld met het rijden op één wiel en het in gevaar brengen van andere weggebruikers”, aldus de politie. "De tweewielers werden administratief in beslag genomen en beide bestuurders moesten eveneens hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren.”

Nog voor middernacht zag ook de bestuurder van een trike zijn driewieler in beslag worden genomen. “Ook hij werd betrapt op overdreven snelheid, het in gevaar brengen van zijn eigen passagier en het inhalen van andere voertuigen via het fietspad”, klinkt het bij de politie. "Zijn rijbewijs had de bestuurder niet op zak, maar moet hij eerstdaags inleveren voor een periode van 15 dagen."