Politie vindt klein wapenarsenaal tijdens huiszoeking bij roekeloze bestuurder

Vorige week donderdag onderschepte de politie een automobilist die verschillende verkeersinbreuken had gepleegd in de Grotehertstraat, in het centrum van de hoofdstad. "Toen de inspecteurs de bestuurder en zijn passagier aan de kant hadden gemaand, vonden ze in het handschoenenkastje van hun voertuig een geladen handvuurwapen terug", meldt een woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. "Er werd ook een kleine hoeveelheid cannabis teruggevonden op beide inzittenden."