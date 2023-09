Wie krijgt welke straf? Hof en jury in beraad over straffen op terreurproces

Maar er is ook nog een belangrijke technisch-juridische kwestie waarover de jury en het hof zich moeten buigen. Concreet moet er bepaald worden of er voor de straffen op dit proces rekening gehouden moet worden met de straffen die uitgesproken zijn op het proces over de aanslagen van 2015 in Frankrijk en die op het proces over de schietpartij in Vorst. Of: simpel gezegd: levenslang in Frankrijk + levenslang in België, kan en mag dat wel?

Geen onbelangrijke vraag dus, en er is door zowel het openbaar ministerie als door de advocaten uitvoerig over gepleit. De advocaten van Abdeslam en Abrini zeggen volmondig: ja, er moet rekening gehouden worden met de vorige straffen. Meer nog: het zou volgens hen "illegaal" zijn om hen een extra straf op te leggen."Als je veroordeeld bent tot levenslang, kan je niet nog eens dezelfde straf krijgen."

Het federaal parket ziet het dan weer helemaal anders en vindt niet dat er gekeken moet worden naar vorige straffen. Het openbaar ministerie benadrukte ook nog eens dat er geen sprake kan zijn van een strafvermindering voor Sofien Ayari. De juridische vraag die daar opspeelt, is of de twintig jaar die hij kreeg voor de schietpartij in Vorst opgeslorpt zou kunnen worden door de straf die hij op het assisenproces krijgt, en dat is maximaal tien jaar cel.