Regen- en onweersbuien in aantocht, hulplijn 1722 geactiveerd

Woensdag is er eerst nog veel bewolking met enkele buien. 's Ochtends is er lokaal ook nevel of mist mogelijk, vooral dan in de Ardennen. In de namiddag wordt het vanaf het noorden droog met brede opklaringen. De maxima schommelen van 16 graden in de Hoge Venen tot 22 graden in het noorden van het land en Belgisch Lotharingen. De wind ruimt naar noordoost en wordt overwegend vrij krachtig aan zee en matig in het binnenland.

Donderdag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, zonnig met in de namiddag de ontwikkeling van stapelwolken. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een overwegend zwakke en veranderlijke wind.

Vrijdag wordt het zonnig met in de loop van de dag enkele onschuldige stapelwolken. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden. De wind is zwak uit oost tot zuidoost of uit veranderlijke richtingen.