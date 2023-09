Wat als je een reis gepland had naar Marokko? Dit zijn je rechten 

TUI en Koning Aap: "Reizen gaan voorlopig door"

Touroperator TUI verwacht voorlopig geen reizen naar Marrakesh te moeten annuleren. "We hebben alle hotels gecontacteerd met de vraag naar eventuele schade en hebben de boodschap gekregen dat zij geen schade hebben", zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. "Op basis daarvan verwachten de hotels dat de reizigers die nog zouden komen dat ook doen."

Toch laat TUI de deur op een kiertje voor eventuele aanpassingen. "Als reizigers zouden aarzelen, vragen wij hen om contact op te nemen met de klantendienst of met hun reisagent en dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken."

Bij reisorganisator Koning Aap laten ze de reizen die al lopen gewoon verdergaan. De geboekte hotels zijn in elk geval niet getroffen. Ook zijn ze er aan het bekijken of de reis die zaterdag vertrekt, zal kunnen doorgaan. Mogelijk komen er wel routeaanpassingen in de getroffen regio.

Eenzelfde verhaal is te horen bij Joker: "We bekijken vooral wat nog mogelijk is", zegt commercieel directeur Jeroen Vincken. "We sturen geen reizigers naar plaatsen waar het niet veilig is of waar hele dorpen van de kaart zijn geveegd. Dus het is volop zoeken naar wat wel en niet kan en waar we eventueel routes moeten aanpassen."