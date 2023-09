Atletiekpiste Mol wordt gerenoveerd, net als vijf andere in provincie Antwerpen: "Piste dateert al van de jaren zeventig"

Zes atletiekpistes in de provincie Antwerpen zullen binnenkort een opknapbeurt krijgen. Dat heeft minister van Sport Ben Weyts (N-VA) aangekondigd. Die trekt zo'n negen miljoen euro uit voor achttien pistes over heel Vlaanderen, in het licht van de Olympische Spelen in de zomer van 2024. In de provincie Antwerpen gaat om atletiekpistes in Mol, Herenthout, Schoten, Westmalle, Kapellen en Zwijndrecht.