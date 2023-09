Restaurant Magis in Tongeren krijgt pas sollicitanten over de vloer nadat ze besluiten om zondag te sluiten

Na maandenlang personeel zoeken krijgt restaurant Magis in Tongeren pas sollicitanten over de vloer nadat ze besloten hebben om op zondag te sluiten. "We merken dat steeds meer jonge mensen in de horeca het niet meer zien zitten om in het weekend te werken", zegt zaakvoerder Aagje Moens. "Het is een trend die we al langer zagen in de grootsteden, maar ook de provinciesteden blijven er niet van gespaard. Het was kiezen tussen onze beste omzetdag afgeven of volledig te sluiten."