Café in Borgerhout moet twee maanden dicht door herhaaldelijke drugsfeiten

Binnen in het café waren er ook klanten sigaretten aan het roken, ondanks het geldende rookverbod. Achteraan in de zaak waren er ook enkele klanten een joint aan het roken. In totaal bleken zes mensen in het bezit van hasjiesj of cannabis.

Aangezien het niet de eerste keer was dat de politie in het café drugsfeiten vaststelde, werd het pand na de controle verzegeld. Het stadsbestuur legt nu een sluiting van twee maanden op. Dat doet ze om de veiligheid in de buurt te kunnen garanderen. Zo wijst het stadsbestuur op de nabijheid van winkels en scholen, en het feit dat de wijk errond regelmatig te maken heeft met vechtpartijen en drugsgerelateerde incidenten. De uitbater en eigenaar van het pand moeten tijdens de sluiting de nodige maatregelen treffen.