Waterruzie tussen Egypte en Ethiopië duurt voort: stuwmeer aan omstreden dam nu volledig gevuld

Maar Egypte en Soedan zijn not amused nu het stuwmeer volledig is gevuld. Het Egyptische ministerie voor Buitenlandse Zaken schreef in een reactie op Facebook dat deze "eenzijdige actie" toont dat Ethiopië "geen rekening houdt met de stroomafwaartse landen en hun waterveiligheid".



Ze vinden deze vierde vulling een "schending van de beginselverklaring die in 2015 tussen Egypte, Ethiopië en Soedan" werd opgesteld. In deze verklaring ging het over de noodzaak om regels op te stellen voor het uitbaten van deze dam door de drie betrokken landen.

Voorts heeft deze actie volgens Egypte een negatieve impact op de lopende onderhandelingen.