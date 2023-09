Nieuwe tafels met gezichten van wielerhelden in wielercafé Boom: "Eer om tussen al die iconen te staan"

"Voor ons was het vooral belangrijk om de oefeningen die we in de lessen doen naar de praktijk te brengen", zegt een tevreden Arnold Callay, directeur van de Provinciale Technische Scholen Boom. In totaal werkten een zestal leerlingen aan de tafels. "Bovendien was het voor ons ook een experiment. De gezichten van de wielrenners zijn gemaakt met een laser, en daarover hebben we nog een laag gegoten om ervoor te zorgen dat de tekeningen beschermd blijven en de tafel mooi glanst. Dat zijn nieuwe technieken voor de leerlingen."