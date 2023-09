Afvalrecord op het strand van Blankenberge: "Het ergste weekend van de zomer" 

"Op de drukste momenten gaan we ook op de middag langs om de vuilnisbakken te ledigen. Dat zijn er heel wat. Maar als het heel druk is, kunnen we enkel op de zeedijk en geraken we met ons voertuig niet op het strand omdat het daar vol met toeristen ligt. Extra ophaalrondes op het strand zijn dan niet mogelijk", beklemtoont Nico Germonprez. 'Dit was een schoolvoorbeeld van zo’n dag waar onze diensten machteloos staan. Het was extreem en onmogelijk op te vangen”, aldus Nico.