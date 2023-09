"Lambiekland" moet bierliefhebbers naar het Pajottenland en de Zennevallei lokken

"Tijdens de tweejaarlijkse Toer de Geuze in mei merkten we dat duizenden wereldwijde toeristen naar de Zennevallei afzakten om de lambiekbrouwers en -stekers te bezoeken", zegt gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). "Om hen te helpen, hebben we alle toeristische inhoud verzameld op de website Lambiekland.com. Daarop kunnen mensen een programma uitstippelen, of dat laten doen, zodat ze op een eenvoudige manier een dag kunnen vullen met de ontdekkingen en belevingen rond Lambiek."